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Карпин: с VAR должно быть больше справедливости

Карпин: с VAR должно быть больше справедливости
Футбол / Кубок России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с московским «Локомотивом» (2:2).

«Никаких эмоций от VAR не было. Не было понятно, какой момент просматривали. Потом уже стало понятно, что это, скорее всего, момент в штрафной „Локомотива“, поскольку в нашей ничего не было.

Работа VAR и понравилась, и не понравилась. Если назначили пенальти, то, наверное, это потому, что там что-то было. Значит, справедливо. С VAR должно быть больше справедливости», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» и московский «Локомотив» проведут 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

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