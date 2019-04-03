Карпин: с VAR должно быть больше справедливости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России с московским «Локомотивом» (2:2).



«Никаких эмоций от VAR не было. Не было понятно, какой момент просматривали. Потом уже стало понятно, что это, скорее всего, момент в штрафной „Локомотива“, поскольку в нашей ничего не было.



Работа VAR и понравилась, и не понравилась. Если назначили пенальти, то, наверное, это потому, что там что-то было. Значит, справедливо. С VAR должно быть больше справедливости», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».



Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» и московский «Локомотив» проведут 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

Карпин: положительным результатом была бы победа, ничья — результат приемлемый