Фернандеш: если VAR будет использоваться по назначению, то только поможет РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:2).



«Это была сложная игра. Соперник хорошо защищался, выходил в контратаку. Мы совершили несколько ошибок, но смогли вырвать ничью. Теперь всё решится в Ростове-на-Дону.



Я не видел момента с VAR, но если он будет использоваться по назначению, то только поможет Российской Премьер-Лиге. Для соперника это хороший результат. Теперь им достаточно ничьей, но мы не сдадимся, хотя будет сложно», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» и московский «Локомотив» проведут 15 мая на стадионе «Ростов Арена».