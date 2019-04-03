Логашов: если VAR помогла «Ростову», то я за неё

Защитник «Ростова» Арсений Логашов прокомментировал ничейный исход поединка первого полуфинала Кубка России против «Локомотива» (2:2).

«Вы знаете, если VAR нам помогла, то я за неё. Футбол должен двигаться вперёд и развиваться. Пауза, когда смотрели VAR, помогла нам, отдохнули немного. По-моему, было два эпизода, где нужно было воспользоваться помощью VAR.

Что касается последнего гола, то мы все поддержали Ваню Новосельцева. Это футбол, такое бывает. Ничего страшного.

Это первая игра. За 90 минут можно проиграть сразу и вторую игру. Поэтому играли от обороны и осторожничали. В конце игры «Локомотив» начал наседать, и нам пришлось тоже играть в атаку. Поэтому получилась открытая игра.

Для нас важна каждая игра, в том числе и кубковая. Конечно хотелось бы попасть в финал, но и в чемпионате мы можем попасть в пятёрку, что позволяет попасть в еврокубки», — передаёт слова Логашова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.