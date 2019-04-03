«Валенсия» — «Реал»: Черышев начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Реала» на матч 30-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 3 апреля. Встреча команд пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии и начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнёт матч на скамейке запасных.



«Валенсия»: Нету, Васс, Гарай, Диакаби, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбья, Гедеш, Родриго, Гамейро.



«Реал»: Навас, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема, Асенсио.

«Реал» набрал 57 очков в 29 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Валенсия» (43) располагается на 7-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона» (70).