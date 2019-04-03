Кикнадзе — о пенальти в ворота «Локомотива»: хорошо, что сработала VAR

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ничью (2:2) в первом матче 1/2 финала Кубка России с «Ростовом».

«Будет ли на нашем стадионе крыша? Посмотрим. Точнее, посчитаем. Если хватит ресурсов, построим.

Хорошо, что сегодня сработала VAR, это приятно. Дальше можно спорить о втором случае у ворот «Ростова», нужно ли было там смотреть или нет. По телевизионному повтору — мне показалось, что пенальти не было во втором случае.

Ребята сегодня молодцы, бились, но при таком количестве моментов их нужно реализовывать. Вторая игра покажет всё, «Ростов» — серьёзный соперник. У нас с ними получится три игры за полтора месяца, побьёмся.

Что касается Миранчуков, то не скажу, что Антон посильнее брата. Лёша выполняет огромный объём работы, вносит разнообразие в атаке и готов взять игру на себя. Каждый из них по-своему хорош, просто игра Антона более зрелищная.

Хорошо, что сегодня вышел Фернандеш и отыграл на хорошем уровне, отчасти неожиданное усиление сегодня. Что касается Кварацхелии, то парню 18 лет, у него всё впереди.

Не пора ли Миранчукам выписывать премию за красивую игру? За это мы точно не будем выписывать премию», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.