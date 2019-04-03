Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Страсбург» разгромил «Реймс», «Монпелье» обыграл «Генгам»

«Страсбург» разгромил «Реймс», «Монпелье» обыграл «Генгам»
Футбол / Франция

Сегодня, 3 апреля, состоялось два перенесённых матча 30-го тура французской Лиги 1. «Страсбург» на своём поле принимал «Реймс», а «Монпелье» — «Генгам».

Поединок на «Стад де ла Мено» завершился разгромной победой хозяев со счётом 4:0. Победу команде Тьерри Лоре принесли дубли Жои Да Кошты и Антони Гонсальвеса.

Встреча на «Стад де ла Моссон» также завершилась победой хозяев. «Монпелье» выиграл у «Генгама» с результатом 2:0. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Антони Делорт и Михайло Ристич.

После отчётных матчей «Реймс» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции (46 очков), «Монпелье» закрепился на 7-й позиции (45), «Страсбург» поднялся на 9-ю строчку (42), а «Генгам» идёт 19-м (22).

Франция - Лига 1. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 20:00 МСК
Страсбург
Страсбург
4 : 0
Реймс
Реймс
1:0 – Да Кошта – 45+3, 2:0 – Гонсальвес – 46, 3:0 – Гонсальвес – 69, 4:0 – Да Кошта – 76 (пен)
Удаления: Томассон, 88 – нет
Франция - Лига 1. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 20:00 МСК
Монпелье
Монпелье
2 : 0
Генгам
Генгам
1:0 – Делорт – 22, 2:0 – Ристич – 78
Неймар возобновил тренировки
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент