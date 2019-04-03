Зырянов: после Евро-2008 было предложение от «Валенсии», но мне был почти 31 год

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов, ныне возглавляющий молодёжный состав «Зенита», рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Валенсию» в 2008 году.

«У меня тоже было предложение от «Валенсии» после чемпионата Европы 2008 года, но я сказал агенту: «Мне уже почти 31 год, я не знаю иностранного языка и не собираюсь его учить». На этом всё затихло», — сказал Зырянов в интервью, размещённом на канале LOOKYANOV в YouTube.

В бытность игроком Зырянов выступал за «Амкар», «Торпедо» и «Зенит». Карьеру футболист завершал в дубле сине-бело-голубых. В составе сборной России он провёл 51 матч и забил 7 мячей. Самые громкие достижения в карьере Зырянова — победы с «Зенитом» в Кубке и Суперкубке УЕФА и третье место со сборной России на чемпионате Европы 2008 года.