Дмитрий Черышев — об обвинениях Уткина в адрес Черчесова: бред самый настоящий

Отец вингера «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал обвинения известного журналиста Василия Уткина в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова в инциденте с нападением.

«Ну на самом деле это какие-то слова. Я не знаю, из-за чего это. На чью-то сторону вставать не могу. Мне неприятно, что такой инцидент произошёл с Уткиным Василием, но обвинять сейчас тренера, говорить, что это он нанял людей, — это, наверное, бред самый настоящий. С моей точки зрения», — приводит слова Дмитрия Черышева сайт радиостанции «Говорит Москва».

Во вторник, 2 апреля, Уткин сообщил о произошедшем на него нападении. Неизвестный брызнул журналисту жидкостью в лицо.