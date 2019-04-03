«Эйбар» одолел «Райо Вальекано», «Уэска» и «Сельта» сыграли вничью

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Эйбар» принимал «Райо Вальекано». Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Райо Вальекано» Хосе Анхель Посо. Во втором тайме, на 64-й минуте, нападающий «Эйбара» Шарлес сравнял счёт. Победный гол в составе хозяев на свой счёт записал хавбек Педро Леон, отправивший мяч в ворота «Райо Вальекано» на 73-й минуте.



В параллельном матче тура «Уэска» принимала «Сельту». Игра прошла на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 3:3. Голами в составе победителей отметились Энрик Гальего, Луис Авила и Хорхе Пулидо. За «Сельту» забили Брайс Мендес, Ряд Будебуз и Яго Аспас.



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