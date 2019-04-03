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«Эйбар» одолел «Райо Вальекано», «Уэска» и «Сельта» сыграли вничью

«Эйбар» одолел «Райо Вальекано», «Уэска» и «Сельта» сыграли вничью
Футбол / Испания

В матче 30-го тура чемпионата Испании «Эйбар» принимал «Райо Вальекано». Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 40-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Райо Вальекано» Хосе Анхель Посо. Во втором тайме, на 64-й минуте, нападающий «Эйбара» Шарлес сравнял счёт. Победный гол в составе хозяев на свой счёт записал хавбек Педро Леон, отправивший мяч в ворота «Райо Вальекано» на 73-й минуте.

В параллельном матче тура «Уэска» принимала «Сельту». Игра прошла на стадионе «Эль-Алькорас» в Уэске и завершилась со счётом 3:3. Голами в составе победителей отметились Энрик Гальего, Луис Авила и Хорхе Пулидо. За «Сельту» забили Брайс Мендес, Ряд Будебуз и Яго Аспас.

Турнирная таблица чемпионата Испании доступна на «Чемпионате».

Испания - Примера. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 21:30 МСК
Эйбар
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 – Посо – 40, 1:1 – Шарлес – 64, 2:1 – Леон – 73
Испания - Примера. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 21:30 МСК
Уэска
Уэска
3 : 3
Сельта
Виго
0:1 – Мендес – 14, 0:2 – Аспас – 57, 1:2 – Гальего – 63, 2:2 – Авила – 71, 3:2 – Пулидо – 73, 3:3 – Будебуз – 81
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