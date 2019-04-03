Зырянов: Россия поднимается, сейчас нас все боятся

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, а ныне главный тренер молодёжного состава сине-бело-голубых отметил рост уровня российского футбола.

«Место российского футбола? Мы резину на колёсах меняем в апреле, о каком футболе вообще можно говорить? Слава богу, что вообще играем. 9 марта мы играли с молодёжкой «Уфы» и пошёл такой снег, что аэропорт закрыли. Я попросил перенести матч, потому что невозможно играть в таких условиях. Нам отказали, так как в регламенте написано, что видимость должна быть нулевой. А там она была. Разметки не видно — можно посыпать красным. Не придерёшься.

Я написал, что здоровье молодых футболистов нам, оказывается, неинтересно. Аэропорт закрыт, а в футбол давайте играть. Если у нас не будет нормальных манежей для проведения разных игр чемпионата, то мы будем играть шесть месяцев, когда у нас трава растёт, а остальные шесть месяцев будем ковыряться.

С другой стороны, за последние 18 лет после разрухи наши клубы выиграли два Кубка страны и один Суперкубок УЕФА, а сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы и четвертьфинала чемпионата мира. И это государство, которое начиналось практически с нуля, которое разграбили и почти уничтожили. Мы поднимаемся, и нас сейчас все боятся. За 19 лет это потрясающий результат, в том числе — в футболе», — сказал Зырянов в интервью, размещённом на канале LOOKYANOV в YouTube.