«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена. Датский полузащитник к своему голу добавил ассист на корейца.

Победа позволила «Тоттенхэму» вернуться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 64 очка. «Кристал Пэлас» занимает 13-ю строчку с 36 набранными баллами.

Свой следующий матч в АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома с «Хаддерсфилд Таун», встреча состоится 13 апреля. «Кристал Пэлас» в ближайшую субботу, 6 апреля, отправится в гости к «Ньюкасл Юнайтед».