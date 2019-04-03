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«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе
Футбол / Англия

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена. Датский полузащитник к своему голу добавил ассист на корейца.

Победа позволила «Тоттенхэму» вернуться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 64 очка. «Кристал Пэлас» занимает 13-ю строчку с 36 набранными баллами.

Свой следующий матч в АПЛ «Тоттенхэм» сыграет дома с «Хаддерсфилд Таун», встреча состоится 13 апреля. «Кристал Пэлас» в ближайшую субботу, 6 апреля, отправится в гости к «Ньюкасл Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 31-й тур
03 апреля 2019, среда. 21:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 – Мин – 55, 2:0 – Эриксен – 80
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