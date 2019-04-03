Голы Де Брёйне и Зане принесли «Манчестер Сити» победу в матче с «Кардиффом»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Кардифф Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Уже на 6-й минуте первый гол в матче забил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Преимущество «горожан» в счёт укрепил немецкий хавбек Лерой Зане, отправивший мяч в ворота «Кардифф Сити» в конце первого тайма, на 44-й минуте. Таким образом, «Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 8 матчей.



«Манчестер Сити» набрал 80 очков и вновь поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сместив на вторую строчку «Ливерпуль» (79). «Кардифф Сити» (28) располагается на 18-м месте, в зоне вылета в Чемпионшип.