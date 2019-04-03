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«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика
Футбол / Англия

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча команд состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе лондонского клуба отметились нападающие Оливье Жиру и Эден Азар, а также полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Примечательно, что главный арбитр встречи Грэм Скотт не показал ни одной жёлтой карточки в этой встрече.

«Челси» набрал 63 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (33) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Манчестер Сити» (80). В тройку также входят «Ливерпуль» (79) и «Тоттенхэм Хотспур» (64).

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
03 апреля 2019, среда. 21:45 МСК
Челси
Лондон
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Жиру – 38, 2:0 – Азар – 60, 3:0 – Лофтус-Чик – 63
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