«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча команд состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Голами в составе лондонского клуба отметились нападающие Оливье Жиру и Эден Азар, а также полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Примечательно, что главный арбитр встречи Грэм Скотт не показал ни одной жёлтой карточки в этой встрече.



«Челси» набрал 63 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (33) располагается на 15-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Манчестер Сити» (80). В тройку также входят «Ливерпуль» (79) и «Тоттенхэм Хотспур» (64).