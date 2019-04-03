Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции

Два пенальти и удаление помогли «ПСЖ» обыграть «Нант» в полуфинале Кубка Франции
Футбол / Франция

Завершился полуфинальный матч Кубка Франции между «ПСЖ» и «Нантом». Встреча прошла на «Парк де Пренс» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

Первый мяч в поединке был забит на 29-й минуте. Результативным ударом с передачи Килиана Мбаппе отметился Марко Верратти. На 66-й минуте хозяева получили шанс увеличить преимущество. Однако Мбаппе не реализовал пенальти. На 85-й минуте 20-летний форвард парижан снова подошёл к 11-метровой отметке. На этот раз его удар оказался результативным. На 90+2-й минуте разгром гостей оформил Дани Алвес, отличившийся с передачи Верратти.

Стоит отметить, что с 72-й минуты «Нант» играл в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Калифа Кулибали.

В финале турнира «ПСЖ» встретится с «Ренном», который днём ранее с результатом 3:2 обыграл «Лион».

Кубок Франции. 1/2 финала
03 апреля 2019, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
3 : 0
Нант
Нант
1:0 – Верратти – 29, 2:0 – Мбаппе – 85 (пен), 3:0 – Алвес – 90+2
Удаления: нет – Кулибали, 72
«Страсбург» разгромил «Реймс», «Монпелье» обыграл «Генгам»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент