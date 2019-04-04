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«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»

«Реал» на выезде проиграл «Валенсии»
Футбол / Испания

В матче 30-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала мадридский «Реал». Встреча команд состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте встречи первый гол в ворота мадридской команды забил полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш, которому ассистировал хавбек Карлос Солер. На 83-й минуте преимущество хозяев в счёте укрепил защитник Эсекьель Гарай, забивший с передачи полузащитника Даниэля Парехо. В компенсированное время встречи единственный гол мадридцев забил форвард Карим Бензема.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 73-й минуте матча, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Валенсия» набрала 46 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (57) — на 3-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

Испания - Примера. 30-й тур
03 апреля 2019, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Гуэдеш – 35, 2:0 – Гарай – 83, 2:1 – Бензема – 90+3
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