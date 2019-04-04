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Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»
Футбол / Испания

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на авторитетного французского журналиста Жоффруа Гаретье, 24-летний хавбек, контракт которого с парижанами истекает ближайшим летом, близок к подписанию предварительного соглашения с «Реалом».

В нынешнем сезоне Рабьо сыграл в составе «ПСЖ» 20 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Ранее он отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта. Позже из-за этого парижане отстранили футболиста от тренировок и матчей первой команды. Новых оборотов конфликт Рабьо с клубом набрал после того, как хавбек после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов отправился отдыхать в ночной клуб.

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