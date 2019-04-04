Каземиро: не согласен, что «Валенсия» превосходила «Реал»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура испанской Ла Лиги.

«Не согласен с тем, что „Валенсия“ нас превосходила. Ей просто удалось первой забить. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, пытались изменить ситуацию, но свой гол мы забили слишком поздно. Мы знаем, что в нынешнем сезоне мы не так хороши, нам нужно продолжать работать.

Сегодня «Валенсия» выглядела отлично, это был сложный матч для нас. Нам нужно думать о том, чтобы преуспевать на каждой тренировке и в каждом матче. Это сложный сезон для нас, но наши фанаты с нами", — приводит слова Каземиро «Твиттер» El Chiringuito.

После 30-го тура «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 57 очками в активе. От лидирующей «Барселоны» команда Зинедина Зидана отстаёт на 13 баллов.