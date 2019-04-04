Ковач — о 5:4 с «Хайденхаймом»: такого матча в моей карьере ещё не было

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Германии с «Хайденхаймом». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

«Красная карточка сильно повлияла на наши планы, нам пришлось перестраиваться на схему 4-4-1, чтобы вернуть компактность. Перестроившись на игру в три защитника, во втором тайме мы лучше вошли в игру, смогли её перевернуть. Однако меня сильно разочаровывает тот факт, что мы не смогли удержать счёт 4:2 и сами создали себе неприятности. Игра была дикой, очень открытой. Такая игра мне не нравится. В конце нам немного повезло, в кубке нужна удача. Такого матча в моей карьере ещё не было», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

Мюнхенская «Бавария» вышла в 1/2 финала Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал Кубка страны вышли «РБ Лейпциг» и «Гамбург».