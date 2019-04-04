Бонуччи: сказанные мной слова про расизм были неверно поняты

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свои слова в адрес партнера по команде форварда Мойзе Кина после матча 30-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0).

«Хочу прояснить свои слова спустя 24 часа. Сразу же после игры у меня взяли интервью. Сказанные мной слова были неверно поняты. Я был слишком поспешен в выборе слов и выражений.

На тему расизма можно долго говорить. Я осуждаю любые проявления дискриминации. Любые выражения, которые могут счесть оскорбительными, должны быть неприемлемыми. Это нужно чётко понимать», — написал Бонуччи

Напомним, на протяжении всей игры некоторые болельщики «Кальяри» оскорбляли нападающего туринцев Мойзе Кина. После гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развёл руками. Это действие форварда вызвало ещё более бурную реакцию — фанаты «Кальяри» начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже Бонуччи и Блез Матюиди оттащили Кина от трибун. Бонуччи позже заявил, что в этом случае виновны обе стороны.