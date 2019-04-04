Мюллер: важно, что все видели, что «Бавария» бьётся до конца

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Германии с «Хайденхаймом». Встреча команд состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

«После удаления мы играли не лучшим образом. В раздевалке мы перестроились и до 4:2 играли очень хорошо. То, что произошло потом, нужно для начала переварить. Важно, что все видели, что мы бьёмся до конца. «Хайденхайм» играл очень хорошо. Мы прошли в следующий раунд и в течение следующих дней должны воспользоваться этим моральным подъёмом. Мы должны собрать все силы в кулак и победить против Дортмунда», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

Мюнхенская «Бавария» вышла в 1/2 финала Кубка Германии, а «Хайденхайм» завершил выступление в турнире. Ранее в полуфинал Кубка страны вышли «РБ Лейпциг» и «Гамбург».