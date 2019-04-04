Ахмедов: в «Анжи» я переходил не из-за денег, хотел заявить о себе

Бывший полузащитник «Анжи», ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, поделился воспоминаниями о времени, проведенном в махачкалинском клубе.

«По каким моментам в «Анжи» больше всего скучаю? Вспомните тот звёздный состав! Кто бы отказался быть основным игроком той команды? На каждой позиции были сильнейшие спортсмены в стране. Выступать с футболистами, за игрой которых в детстве наблюдал только по телевизору, — это непередаваемые эмоции.

Конфликты между российскими футболистами и легионерами в «Анжи»? Они имели место. После трансфера Игоря Денисова между ним и французом Лассом Диарра возник конфликт. Это в итоге повлияло на внутрикомандную атмосферу. Чем всё кончилось, всем и так известно.

Почему я не сразу покинул команду после смены курса развития? Я не мог поступить иначе. В «Анжи» я переходил не из-за денег — я хотел заявить о себе в российском чемпионате. Клуб дал мне такую возможность, как я мог оставить команду в трудные времена?» — приводят слова Ахмедова «Известия».