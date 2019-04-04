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Гол вернувшегося Икарди — в видеообзоре разгромной победы «Интера» над «Дженоа»

Гол вернувшегося Икарди — в видеообзоре разгромной победы «Интера» над «Дженоа»
Футбол / Италия

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Дженоа» принимал миланский «Интер». Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Голы в составе миланской команды на свой счёт записали Иван Перишич, Мауро Икарди, реализовавший пенальти, и Роберто Гальярдини, оформивший дубль в этой встрече. На 39-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику «Дженоа» Кристиану Ромеро, после чего хозяева остались в меньшинстве.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Икарди не выходил на поле с 13 февраля, когда «Интер» лишил его капитанской повязки. Сообщалось, что действия нерадзурри связаны с действиями агента и супруги форварда Ванды Нары, которая критиковала руководство клуба во время переговоров о новом контракте. Позднее Икарди заявил, что испытывает проблемы с коленом и из-за этого не может играть.

Болельщики «Интера» заявили, что Икарди должен покинуть клуб
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