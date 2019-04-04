Почеттино: верю, что стадион «Тоттенхэма» — лучший в мире

Главный тренер «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу в 31-м туре АПЛ над «Кристал Пэлас» (2:0). «Шпоры» выиграли первую встречу на новом стадионе.

«Особенный момент, особенный вечер. Верю в то, что это лучший стадион в мире. Рад за Дэниела Леви и посвящаю победу ему. С самого начала встречи я испытывал потрясающие чувства. Мы прикоснулись к величию и теперь должны продолжать это делать, выигрывая трофеи. Закрываем старую главу и открываем новую», — цитирует аргентинского специалиста Sky Sports.

Победа позволила «Тоттенхэму» вернуться на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 64 очка. Cледующий матч в АПЛ «шпоры» сыграют дома с «Хаддерсфилд Таун», встреча состоится 13 апреля.