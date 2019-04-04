Навас: если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю

Вратарь «Реала» Кейлор Навас после поражения от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Испании прокомментировал своё положение в клубе.

«Если тренер скажет мне уйти, я так и сделаю. Но у меня есть контракт, пока что моё будущее связано с «Реалом». Я всегда стараюсь убедить тренера, что именно я должен играть в воротах. Хочу быть здесь, но посмотрим, что будет дальше. Нужно сосредоточиться на хорошем завершении сезона. Мы должны биться за честь клуба и выиграть оставшиеся матчи.

Сейчас трудное время. Год прошёл не так, как ожидали, но мы должны это принять. Надеюсь, это поможет нам исправить все ошибки, чтобы в следующие несколько лет клуб получил то, что заслуживает», — цитирует голкипера Marca.