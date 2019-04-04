Раньери: попросил игроков показать, что «Рома» может выйти в еврокубки

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мнением о домашнем матче серии А с «Фиорентиной». Встреча команд состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 2:2.



«Сейчас дела у нашей команду идут не так, как нам хочется. Мы старались не предоставить «Фиорентине» свободного пространства. Жаль, что пропустили мяч после углового, мы планировали опекать тех, кто хорошо играет головой.



Однако я доволен реакцией команды после того, как мы дважды по ходу игры проигрывали в счёте. Я попросил своих футболистов показать, что мы по-прежнему можем выйти в еврокубки», – цитирует Раньери Sky Sport Italia.

После 30 сыгранных матчей подопечные Раньени занимают в таблице Серии А пятое место.