Жена Кокорина: кажется, этот ад никогда не закончится

Дарья Валитова, жена форварда «Зенита» Александра Кокорина, поддержала мужа после продления срока его ареста до 25 сентября.

«Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии. Кроме того, что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется, этот ад никогда не закончится», — написала Дарья в своём «инстаграме».

Кокорин вместе с братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали три человека. При этом ранее арест молодых людей уже несколько раз продлевали. Первоначально он был рассчитан до 8 декабря.