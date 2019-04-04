Рыбусь: нужно побеждать «Зенит и догонять

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал ничейный результат в полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом», а также поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 22-м туре РПЛ.

«Настоящий кубковый матч. Команды боролись до конца. К сожалению, сыграли 2:2. Значит, поедем в Ростов и будем биться, чтобы выйти в финал. Понятно, что первый матч всегда тяжёлый. Сложно набирать форму после перерыва, но сейчас со здоровьем всё хорошо. Надеюсь, по ходу сезона буду прибавлять и играть всё лучше.

Нужно побеждать, брать три очка и догонять «Зенит». Мы верим, что можем стать чемпионами и в этом сезоне. Ждём всех болельщиков на «РЖД Арене». Это очень важная игра», — цитирует Рыбуся официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» опережает москвичей на шесть баллов.