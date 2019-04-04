Зинченко получил травму в матче с «Кардифф Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко получил травму во время домашнего матча 33-го тура Премьер-лиги с «Кардифф Сити» (2:0).



22-летний футболист был вынужден покинуть после уже на 18-й минуте из-за проблем с задней поверхностью бедра. На данный момент точные сроки восстановления украинского игрока неизвестны.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что Зинченко, вероятно, пропустит следующий матч — послезавтра, 6 апреля, «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии сыграют с «Брайтон энд Хоув Альбион».



В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.