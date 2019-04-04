ФНЛ назвала лучшего тренера марта по версии лиги

Лучшим тренером марта в Футбольной национальной лиги по версии ФНЛ стал главный тренер «Сочи» Александр Точилин.

Сочинцы после зимнего перерыва сыграли вничью с «Нижним Новгородом», после чего выдали четырёхматчевую победную серию, при этом не пропустили ни одного гола. Сухая серия вратаря Николая Заболотного составляет уже 503 минуты. За месяц «Сочи» поднялся с шестого места на третье в турнирной таблице ФНЛ.



В голосовании болельщиков победил главный тренер «Тамбова» Мурат Искаков, за которого высказалось 33,2% проголосовавших на нашем сайте. На втором месте – главный тренер «Балтики» Евгений Калешин (23,5%). Третье у Игоря Меньщикова из «Ротора» (17,2%).

Календарь матчей ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».