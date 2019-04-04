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«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами

«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами
Футбол / Англия

«Манчестер Юнайтед» планирует произвести серьёзные изменения в составе в летнее трансферное окно, сообщает BBC.

По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет. В последний раз из команды уходило столько игроков в 2015 году, когда пост главного тренера занимал Луи ван Гал.

Продажа такого количества футболистов позволит наставнику «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру рассчитывать на больший бюджет при усилении состава.

Мешает этим планам в настоящий момент неопределённость в будущем Андера Эрреры, Хуана Маты и Алексиса Санчеса. У обоих полузащитников летом истекает контракт, и клуб по-прежнему не достиг с ними договорённости о продлении соглашений. Что касается Санчеса, «Манчестер Юнайтед» хочет его продать, но боится, что потенциального покупателя отпугнёт его высокая зарплата.

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