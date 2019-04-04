Анчелотти: «Наполи» был плох с первой до последней минуты, заслуженное поражение

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением о матче 30-го тура итальянской Серии А с «Эмполи». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Нам сегодня не хватало головы и ног. Это было плохое выступление с первой до последней минуты, заслуженное поражение. Теперь мы должны засучить рукава, чтобы подготовиться к следующей игре. Это не было физиологическое поражение, поражения никогда не были физиологическими. Мы были неаккуратны и небрежны, и „Эмполи“ одержал верх. Это не только проблема обороны. Это была в целом плохая игра», — цитирует Анчелотти Football Italia.

«Эмполи» набрал 28 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» (63) располагается на 2-м месте в таблице чемпионата Италии.