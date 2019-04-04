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Мората не поможет «Атлетико» в игре с «Барселоной», участие Косты под вопросом

Мората не поможет «Атлетико» в игре с «Барселоной», участие Косты под вопросом
Футбол / Испания

Мадридский «Атлетико» подходит к матчу с «Барселоной» в 31-м туре испанской Примеры с кадровыми проблемами.

Как сообщает AS, «матрасникам» в предстоящей встрече не поможет нападающий Альваро Мората. Форвард получил растяжение связок правого голеностопа, на восстановление от которого может уйти две недели.

Под вопросом также остаётся участие в матче с сине-гранатовыми ещё одного форварда «Атлетико» – Диего Косты, который в настоящее время испытывает мышечные проблемы. По словам издания, отсутствие большого выбора в атаке может заставить главного тренера «матрасников» Диего Симеоне прибегнуть к помощи футболистов молодёжной команды.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 6 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, начало – в 21:45 мск.

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