Селюк: после операции у Ротенберга пошла инфекция, очень серьёзное положение

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал о состоянии футболиста, который в декабре прошлого года перенёс в Риме операцию после травмы передней крестообразной связки коленного сустава.

«Борису изначально делали операцию в одной из итальянских клиник, где якобы работают суперпрофессионалы и куда посылают своих футболистов многие российские клубы. К сожалению, именно после операции там у Бори пошла инфекция, а ведь он так хотел вернуться к окончанию чемпионата и выйти на поле в последних играх этого сезона. В итоге ему пришлось в срочном порядке заново лечь в госпиталь, но уже в Барселоне, и сделать новую операцию. На данный момент он лежит под капельницами.



Почему была выбрана именно клиника в Барселоне? На самом деле я сразу предлагал Боре делать операцию в этой клинике у доктора Рамона Кугата, у которого проходит лечение почти вся английская Премьер-лига и игроки «Барселоны». Кстати, и футболисты ЦСКА тоже. Будем надеяться, доктор исправит то, что с Борей случилось в Италии, и он хоть гораздо позже, но вернётся в строй. Подтверждая слова Кикнадзе, хочу сказать, что врач и физиотерапевт «Локомотива» буквально до вчерашнего дня находились в Барселоне. Уверен, что «Локомотив» поступит как все серьёзные клубы мира и не оставит Борю в борьбе с этой инфекцией.



Безусловно, доктор Кугат сделает всё возможное, но, к сожалению, выздоровление займет как минимум год, это однозначно. У Бори на сегодняшний день реально очень серьёзное положение. При этом я хочу заверить всех болельщиков «Локомотива» и людей, которые сопереживают Боре, что у него очень сильный характер. Боря борется и победит. Когда он приехал с командой в Сочи, у него поднялась температура и его в срочном порядке перевели в эту клинику в Барселоне. У Бори очень сильный характер. И я бы вообще даже не говорил про его травму, потому что он не любит, когда его жалеют. Я рассказываю об этом только по одной причине: чтобы российские клубы и футболисты, которых будут отправлять в эту римскую клинику на операцию, лишний раз задумались или посоветовались с Борисом. Думаю, «Локомотив» уже не будет посылать туда своих футболистов», — цитирует Селюка Sport24.