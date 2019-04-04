Бывший спортивный директор «Ромы» Мончи хотел видеть Чалова в римской команде

Спортивный директор агентства TopScout Эльдар Петрович рассказал об интересе «Ромы» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову во времена работы в итальянском клубе испанского функционера Рамона Мончи.



«Мончи попросил своих знакомых узнать о возможных условиях трансфера, а те пришли к нам. «Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина. Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны «армейцев» не последовало.



Мончи приезжал в Москву на игру «Ромы» с ЦСКА и ждал положительных сигналов, что руководство и агент лояльно относятся к переезду Чалова в Италию. Я разговаривал с агентом Чалова, а Мончи наблюдал ситуацию со стороны. Но предпосылок не было», — приводятся слова Петровича на сайте телеканала «Матч».



Напомним, Мончи занимал пост спортивного директора «Ромы» с апреля 2017 года. В начале марта этого года испанец покинул итальянский клуб, а в середине месяца вернулся в «Севилью», в которой работал ранее.

Варга: английские клубы уже обращались в наше агентство по поводу Чалова