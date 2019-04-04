Гвардиола: есть ощущение, что «Ман Сити» не станет чемпионом, если потеряем очки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение, что если его команда в оставшихся матчах чемпионата Англии потеряет очки, то упустит шанс завоевать чемпионский титул.

После 32 туров «горожане» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий на втором месте «Ливерпуль» всего на одно очко. До завершения сезона командам предстоит сыграть по шесть матчей.

«У нас есть ощущение, что мы не станем чемпионами, если потеряем очки. Пока не знаю, в каком состоянии наша команда подойдёт к следующей игре, но против „Кардиффа“ мы должны были забивать больше мячей. Немного жаль, что у нас этого не получилось», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Календарь матчей АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».