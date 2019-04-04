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Счётная палата проверит расходы Минспорта и Оргкомитета на чемпионат мира—2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Счётная палата проверит расходы Минспорта и Оргкомитета на чемпионат мира—2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Счётная палата Российской Федерации проведёт проверку расходов на подготовку к чемпионату мира–2018, сообщает «Р-Спорт».

В плане ведомства на этот год значится контрольное мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, направленных на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, за 2017 год и истёкший период 2018 года». Проверка пройдёт в министерстве спорта и ФГУП «Спорт-Инжиниринг», а также затронет некоммерческие организации «Центр планирования и мониторинга программы подготовки к проведению ЧМ-2018», «Организационный комитет «Россия 2018», «Арена-2018» и правительство Калининградской области.

Чемпионат мира–2018 прошёл прошлым летом на 12 стадионах в 11 городах России. Триумфатором турнира стала сборная Франции, в финале победившая команду Хорватии со счётом 4:2.

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