Гинер: условия контракта с Hyundai? Вас же интересует, кто с каким вином сидит

Президент ЦСКА Евгений Гинер на пресс-конференции рассказал о сотрудничестве с компанией Hyundai, с которой клуб заключил спонсорский контракт.



«Как вы все наверняка знаете, с 2011 по 2016 год мы были партнёрами. Выиграли большое количество трофеев за это время. Надеюсь, что возобновленное сотрудничество будет плодотворно и для нас, и для Hyundai. В 16-м году мы не прощались, а говорили «до свидания». Прошел чемпионат мира, который лёг на плечи компании Hyundai тяжестью, и вот мы вместе.



Условия контракта? Как обычно вы. Вас же всегда интересует, кто с каким бокалом вина в ресторане сидел. Пишете, что Вася Березуцкий с Аршавиным сидел в ресторане перед игрой. В Германии все выпивают, а у нас расчёт, что если выпил бокал вина, то обязательно бутылочкой водочки зальёт. Вы видели наше сотрудничество в прошлом, сейчас оно будет только расширяться. Контракт подписывался в кратчайшие сроки, он будет дополняться. Опыт сотрудничества у нас уже есть. Конечно, нам бы всегда хотелось условия побольше. Компания-спонсор хотела бы условия поменьше. Содержать клуб партнёр не будет, это остается на клубе. Нам важно продвигать и компанию, и клуб», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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