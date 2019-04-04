Лодыгин: комфортнее всего было со Спаллетти и Виллаш-Боашем

Юрий Лодыгин, который зимой был отдан «Зенитом» в аренду в «Олимпиакос», рассказал, с кем из тренеров петербургской команды ему было комфортнее всего работать, и поведал, почему он решил сменить команду.

«Всё просто. Я не получал того игрового времени, которое заслуживал. Мне не хотелось бы возвращаться назад. Началось всё это давно, ещё до назначения Сергея Семака… Это футбол, здесь никто не может однозначно считать себя незаменимым. Раньше я был первым номером «Зенита», потом им стал другой. Всё нормально. Я лично ни на кого в «Зените» обиды не держу.

С кем из тренеров было комфортнее? Наверное, со Спаллетти и Боашем. А с Сергеем Богдановичем я особо и не успел поработать. На момент моего ухода он проработал всего несколько месяцев. А я ещё и травму получил. Не успел составить мнение о Семаке как о главном тренере», — цитирует Лодыгина «Советский спорт».