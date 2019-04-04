Гинер: если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, я бы не занимался ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, которое состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.



«Ощущения перед дерби со «Спартаком»? Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, то я бы не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всё доказал. Hyundai тоже компания с богатой историей. Меня всегда удивляло, что молодые часовые мастера в Швейцарии выходили на новый уровень, хотя были заслуженные бренды. Так и Hyundai сейчас, соревнуется с лучшими. Уверенность должна быть всегда.



Я благодарен нашим болельщикам, которые стали вести себя совсем иначе. На трибунах появились семьи, дети, женщины. Да, был толчок в виде чемпионата мира. Но у нас молодая команда, которая играет в футбол и получает от этого удовольствие. Можно забить один и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра со «Спартаком» будет красивой, интересной. И с результатом в нашу пользу», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

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