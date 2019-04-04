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Гинер — о матче с «Уфой»: побежали с горящими глазами и пропустили, нестрашно

Гинер — о матче с «Уфой»: побежали с горящими глазами и пропустили, нестрашно
Футбол / РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о результате матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:2). Напомним, «армейцы» вели со счётом 2:0 вплоть до 87-й минуты, однако упустили победу, пропустив два мяча.

«Ваши коллеги в начале чемпионата писали, что ЦСКА или вылетит, или в стыковых матчах будут играть. А сейчас риторика уже такая, что завоюют ли чемпионство.

Да, сыграли вничью с «Уфой». Но команда играет, все получают удовольствие. Мы могли бы выиграть, будь команда опытнее. А у нас ребята с горящими глазами бежали вперёд и пропустили. Ничего страшного, бывает», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

ЦСКА с 37 очками в активе после 21 тура занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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