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Касильяс: Зидан рад, что слава достаётся игрокам, этим он похож на дель Боске

Касильяс: Зидан рад, что слава достаётся игрокам, этим он похож на дель Боске
Футбол / Испания

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за «Реал», сравнил главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана с бывшим наставником команды Висенте дель Боске.

«Стать тренером вскоре после завершения карьеры игрока совсем не легко. Когда ты был лучшим футболистом в своём поколении или даже одним из лучших в истории, кажется, что тренировать будет просто, но мы видели уже множество случаев, когда в подобных ситуациях всё происходило совсем иначе.

Зидан производит впечатление человека, который всегда держит ситуацию под контролем. Он молодой тренер, который также поддерживает хорошие отношения с игроками и рад, что им достаётся слава. Когда я вижу его на пресс-конференциях, сразу вспоминаю дель Боске. Висенте тоже никогда не хотел приковывать к себе всё внимание, он был рад, что главными действующими лицами являются футболисты. Зидан видится мне таким же тренером», — цитирует Касильяса Goal.com.

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