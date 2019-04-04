Бердыев: «Рубин» мало забивает? Ситуация скоро стабилизируется

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к домашнему матчу 22-го тура РПЛ с «Арсеналом». Встреча состоится 7 апреля на «Казань Арене».



«В обычном режиме к «Арсеналу» готовимся. Из того, что произошло с «Енисеем» (1:1), будут сделаны выводы. А «Арсенал» сейчас в хорошем состоянии находится, и подобраны сильные игроки. Думаю, предстоит хороший и интересный матч.



Уремович пропустит матч из-за четвёртой жёлтой карточки. Вот мы ищем игрока, который мог бы закрыть эту позицию. Думаю, к «Арсеналу» уже найдём какой-то вариант.



Команда мало забивает? Работа в этом направлении ведётся, безусловно. Думаю, ситуация скоро стабилизируется. В тренировках то, что мы хотим, уже получается. Думаю, и на поле скоро будет получаться», — цитирует Бердыева «Бизнес online».

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