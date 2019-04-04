Саншеш: трудно оставаться мотивированным в таких условиях

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш признался, что имеет проблемы с мотивацией в стане мюнхенской команды. Португальский футболист в очередной раз остался в запасе во время матча Кубка Германии с «Хайденхаймом» (5:4).



«Я жду возможности и продолжаю работать. Конечно, я хочу больше играть больше, сезон пока не окончен. Безусловно, мне трудно оставаться мотивированным в таких условиях, но это футбол. Я несчастлив. Ковач ничего не объясняет, это его решение», — цитирует Саншеша интернет-портал Goal.



В нынешнем сезоне Саншеш сыграл всего 14 матчей в Бундеслиге, отдав одну голевую передачу. В 2019 году он больше всего провёл времени на поле в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» (6:0). В той встрече Саншеш отыграл 16 минут.

«Бавария» в меньшинстве обыграла «Хайденхайм» в Кубке Германии со счётом 5:4