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Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года

Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года
Футбол / Италия

Нападающий Марио Манджукич подписал новый контракт с «Ювентусом». Как сообщает официальный сайт туринского клуба, новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что по контракту форвард будет зарабатывать € 4,5 млн плюс различные бонусы за достижения. Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча в чемпионате Италии, стал автором восьми забитых матчей, а также отдал шесть результативных передач.

В составе туринского клуба хорватский форвард по три раза становился чемпионом Италии и обладателем Кубка страны. Манджукич провёл за итальянский клуб 159 матчей и забил 43 гола.

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