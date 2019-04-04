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Финал Кубка России может пройти в Самаре

Финал Кубка России может пройти в Самаре
Футбол / Кубок России

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре. Ранее Российский футбольный союз также рассматривал вариант проведения финальной встречи на стадионе «Динамо», однако недавно стало известно, что новая арена бело-голубых примет матч за Суперкубок России.

В первом матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:2. Ответный матч 1/2 финала Кубка России «Ростов» — «Локомотив» состоится 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

В другом полуфинале «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Ответный матч будет сыгран 15 мая в Туле.

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России
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