Хадсон-Одои рассказал, какую установку на матч ему давал Сарри

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился эмоциями от домашнего матча АПЛ с «Брайтоном» на «Стэмфорд Бридж», который завершился победой со счётом 3:0. Хадсон-Одои впервые провёл на поле все 90 минут в АПЛ.

«Я очень рад этой победе, мы все хорошо себя проявили, мы очень тяжело работали с самого начала, и каждый был очень хорош с психологической точки зрения», — цитирует Хадсона-Одои пресс-служба клуба.



Хадсон-Одои рассказал, какие установки дал ему перед игрой Маурицио Сарри, который выпустил в стартовом составе в атаке 18-летнего воспитанника синих вместе с Эденом Азаром и Оливье Жиру.



«Перед игрой он попросил меня делать то, что я обычно делаю, выражать себя на поле и показывать свой максимум. Я комфортно себя ощущаю, и когда принимаешь участие в матче, то чувствуешь себя ещё увереннее при работе с мячом, и я надеюсь, что хорошо себя проявил», — добавил форвард.