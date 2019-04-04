Гапон: сейчас каждая игра в нашем положении – самая важная для «Анжи»

Защитник «Анжи» Евгений Гапон рассказал о своих ожиданиях перед домашним матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится 6 апреля на «Анжи Арене», начало игры — в 14:00 по московскому времени.

«Сейчас каждая игра в нашем положении – самая важная! Главное — грамотно подготовиться тактически и при этом должным образом настроиться. По-другому не обыграть таких соперников. За день до игры Адиев на теоретическом занятии нам всё расскажет.

Сколько очков «Анжи» потерял в ходе сезона на ровном месте? Я не люблю заниматься подобными подсчётами. Набранные очки – это и есть наш сегодняшний уровень, который, бесспорно, мы можем повысить», — цитирует Гапона официальный сайт махачкалинского клуба.