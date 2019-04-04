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Болельщиков команд Зеленского и Порошенко призвали вести себя вежливо на арене

Болельщиков команд Зеленского и Порошенко призвали вести себя вежливо на арене
Футбол / Прочие турниры

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко в своём «фейсбуке» отреагировал на новость о проведении дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Стадион так стадион. Не впервые. Финал Лиги чемпионов в мае прошлого года провели без проблем. Поэтому подразделения МВД Украины готовы обеспечить охрану общественного порядка и безопасности на «Олимпийском» во время президентских дебатов. И пусть победит сильнейший. Только у нас есть одно, но жёсткое требование – болельщикам из обеих команд кандидатов вести себя вежливо и правопорядок не нарушать», — написал Шевченко.

Ранее Зеленский поставил Порошенко условие, что дебаты должны пройти на стадионе «Олимпийский» в присутствии зрителей и всех телеканалов страны. Действующий глава Украины согласился.

Стадион финала ЛЧ сезона-2017/18 примет дебаты Порошенко и Зеленского
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