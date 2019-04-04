Сёмин: отдельные игроки «Локо» не лучшим образом себя проявили в Лиге чемпионов

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступление своих подопечных в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов. «Железнодорожники», выступая на групповом этапе турнира с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем», заняли в своём квартете последнее место.

«Не лучшим образом себя проявили в Лиге чемпионов отдельные игроки. Но и мне надо сделать выводы по тактике: наверное, мы были слишком нацелены на атакующие действия, хотя всегда лучше играем в контратаку и когда в обороне больше игроков. Плюс мы играли с командами, которые в составе имели классных игроков. Тот же «Порту». «Шальке»? Там было обидно, эту команду мы, вообще-то, должны были пройти», — сказал Сёмин в эфире YouTube-канала «Commandos».