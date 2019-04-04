«Вулверхэмптон» на своём официальном сайте объявил о выкупе нападающего Рауля Хименеса у лиссабонской «Бенфики».



27-летний форвард, перешедший в стан «волков» прошлым летом на правах аренды, подписал с клубом контракт, рассчитанный до 2023 года. Как сообщает The Guardian, выкуп Хименеса обошёлся «Вулверхэмптону» в £ 30 млн (€ 35 млн), что является трансферным рекордом для английского клуба.



Хименес является воспитанником «Америки». В 2014 году мексиканский футболист перебрался в Европу, став игроком «Атлетико», однако уже через год покинул мадридский клуб, перейдя в «Бенфику».



В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 12 голами и 7 результативными передачами.

«Вулверхэмптон» выкупил Хименеса у «Бенфики» за € 35 млн, это клубный рекорд Фото : Официальный сайт ФК «Вулверхэмптон»